Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"

È la notte di Molina all’Arechi. L’attaccante argentino della Salernitana, autore del gol che ha aperto la strada al 3-0 contro il Casarano, si gode la prima rete in maglia granata e guarda già avanti. “Ringrazio i miei compagni, mi hanno fatto inserire subito nel gruppo e questo mi ha dato fiducia – ha spiegato nel post gara –. Achik mi ha servito una palla straordinaria, è un grande giocatore. Avevamo preparato la partita così, con una partenza aggressiva che era mancata nelle gare precedenti”. Molina sottolinea il lavoro di squadra e il sacrificio personale: “Ho cercato di dare una mano in ogni fase, anche ripiegando. Il loro portiere ha fatto un paio di grandi parate.

Sono contento per la vittoria, ma c’è sempre da migliorare: dobbiamo dare il massimo e fare anche autocritica”. Un pensiero va anche all’ambiente: “Sappiamo che la partita di sabato è importante. Capisco la rabbia dei tifosi nel vedere sfumare il primo posto, cercheremo di fare più punti possibili per l’obiettivo”. Infine, un accenno al suo arrivo a Salerno e al legame con i connazionali: “La trattativa con Faggiano è stata lampo. Voglio crescere e mettere sempre la mia garra in campo. Siamo quattro argentini in squadra e siamo molto uniti”.