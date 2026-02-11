Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre punti

Il Bari e lo Spezia si affrontano mercoledì in una gara già importante per la salvezza. Le due squadre occupano le ultime posizioni della classifica di Serie B e cercano punti vitali per allontanarsi dalla retrocessione diretta. I pugliesi sono penultimi con 20 punti, i liguri ne hanno solo uno in più. La sfida del San Nicola rappresenta uno scontro diretto fondamentale per entrambe le formazioni, che hanno deluso le aspettative di inizio stagione. I precedenti registrano 31 confronti totali: 11 vittorie dei biancorossi, 10 dei bianconeri e 10 pareggi. La gara d'andata al Picco è terminata 1-1, mentre nella scorsa stagione al San Nicola i padroni di casa si sono imposti 2-0. L'ultimo successo dello Spezia risale al 15 dicembre 2023. Moreno Longo e Roberto Donadoni si giocano la panchina in una partita che può segnare la svolta o l'inizio di una crisi senza ritorno.

COME ARRIVA IL BARI - Il Bari non ha trovato continuità nonostante i cambiamenti in panchina. Moreno Longo, tecnico esperto di Serie B, ha raccolto tre sconfitte e una sola vittoria dal suo arrivo, ottenuta in trasferta contro il Cesena. Il problema principale riguarda i risultati casalinghi: negli ultimi sei match al San Nicola la squadra ha conquistato appena due punti. I pugliesi schierano un 3-5-2 con Cerofolini in porta, difesa a tre formata da Cistana, Pucino e Odenthal, e centrocampo affollato con Dickmann, Verreth, Piscopo, Traorè e Dorval. L'attacco si affida a Cuni e Moncini, quest'ultimo chiamato a trascinare la squadra con i suoi gol. Il centravanti rappresenta la principale arma offensiva dei biancorossi. Braunoder e Verreth devono garantire equilibrio e qualità nelle trame di gioco. La vittoria varrebbe doppio in chiave scontri diretti dopo il pareggio dell'andata.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia vive una stagione travagliata dopo aver sfiorato la promozione in Serie A lo scorso anno. La squadra di Roberto Donadoni occupa la zona retrocessione con 21 punti e non vince in trasferta dagli inizi di dicembre, quando si impose 1-0 contro l'Entella. L'ex Ct della Nazionale è tornato ad allenare dopo uno stop di cinque stagioni ma non è riuscito a risollevare i liguri. I bianconeri si affidano a un 3-5-2 con Radunovic tra i pali, difesa composta da Ruggero, Hristov e Beruatto, e un centrocampo a cinque con Sernicola, Cassata, Romano, Valoti e Aurelio. In attacco spazio a Di Serio e Artistico. IHristov guida la retroguardia, mentre gli esterni Sernicola e Aurelio devono garantire spinta sulle fasce. Di Serio rappresenta la principale minaccia offensiva di una squadra che arriva dall'1-1 nel derby con l'Entella. I liguri cercano punti pesanti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona calda.