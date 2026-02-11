Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre punti

Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre puntiTUTTO mercato WEB
© foto di Ivan Cardia
Oggi alle 06:24Serie B
Andrea Carlino

Il Bari e lo Spezia si affrontano mercoledì in una gara già importante per la salvezza. Le due squadre occupano le ultime posizioni della classifica di Serie B e cercano punti vitali per allontanarsi dalla retrocessione diretta. I pugliesi sono penultimi con 20 punti, i liguri ne hanno solo uno in più. La sfida del San Nicola rappresenta uno scontro diretto fondamentale per entrambe le formazioni, che hanno deluso le aspettative di inizio stagione. I precedenti registrano 31 confronti totali: 11 vittorie dei biancorossi, 10 dei bianconeri e 10 pareggi. La gara d'andata al Picco è terminata 1-1, mentre nella scorsa stagione al San Nicola i padroni di casa si sono imposti 2-0. L'ultimo successo dello Spezia risale al 15 dicembre 2023. Moreno Longo e Roberto Donadoni si giocano la panchina in una partita che può segnare la svolta o l'inizio di una crisi senza ritorno.

COME ARRIVA IL BARI - Il Bari non ha trovato continuità nonostante i cambiamenti in panchina. Moreno Longo, tecnico esperto di Serie B, ha raccolto tre sconfitte e una sola vittoria dal suo arrivo, ottenuta in trasferta contro il Cesena. Il problema principale riguarda i risultati casalinghi: negli ultimi sei match al San Nicola la squadra ha conquistato appena due punti. I pugliesi schierano un 3-5-2 con Cerofolini in porta, difesa a tre formata da Cistana, Pucino e Odenthal, e centrocampo affollato con Dickmann, Verreth, Piscopo, Traorè e Dorval. L'attacco si affida a Cuni e Moncini, quest'ultimo chiamato a trascinare la squadra con i suoi gol. Il centravanti rappresenta la principale arma offensiva dei biancorossi. Braunoder e Verreth devono garantire equilibrio e qualità nelle trame di gioco. La vittoria varrebbe doppio in chiave scontri diretti dopo il pareggio dell'andata.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia vive una stagione travagliata dopo aver sfiorato la promozione in Serie A lo scorso anno. La squadra di Roberto Donadoni occupa la zona retrocessione con 21 punti e non vince in trasferta dagli inizi di dicembre, quando si impose 1-0 contro l'Entella. L'ex Ct della Nazionale è tornato ad allenare dopo uno stop di cinque stagioni ma non è riuscito a risollevare i liguri. I bianconeri si affidano a un 3-5-2 con Radunovic tra i pali, difesa composta da Ruggero, Hristov e Beruatto, e un centrocampo a cinque con Sernicola, Cassata, Romano, Valoti e Aurelio. In attacco spazio a Di Serio e Artistico. IHristov guida la retroguardia, mentre gli esterni Sernicola e Aurelio devono garantire spinta sulle fasce. Di Serio rappresenta la principale minaccia offensiva di una squadra che arriva dall'1-1 nel derby con l'Entella. I liguri cercano punti pesanti per risalire la classifica e allontanarsi dalla zona calda.

Articoli correlati
Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia... Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio Le partite di oggi: il programma di mercoledì 11 febbraio
Bari, Longo sul mercato: "Tante difficoltà fra chi non voleva venire e chi non si... Bari, Longo sul mercato: "Tante difficoltà fra chi non voleva venire e chi non si poteva prendere"
Altre notizie Serie B
Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia... Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia
Serie B, Empoli-Juve Stabia: Dionisi per uscire dalla crisi, Abate punta al blitz... Serie B, Empoli-Juve Stabia: Dionisi per uscire dalla crisi, Abate punta al blitz esterno
Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre... Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre punti
Serie B, Avellino-Frosinone: il fattore Partenio per fermare un'altra big del campionato... Serie B, Avellino-Frosinone: il fattore Partenio per fermare un'altra big del campionato
Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolista Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolista
Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi
Il Modena interrompe la striscia di 12 risultati utili di fila (11 vittorie) del... Il Modena interrompe la striscia di 12 risultati utili di fila (11 vittorie) del Venezia
Virtus Entella, Chiappella: "Vittoria fondamentale per il nostro percorso" Virtus Entella, Chiappella: "Vittoria fondamentale per il nostro percorso"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
2 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
3 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
4 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
5 Napoli, Conte non fa polemica nel post gara: "È evidente che sia una brutta stagione per gli arbitri"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”
Immagine top news n.1 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.2 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.3 Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Italiano va su Castro, conferma per Maldini
Immagine top news n.4 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.5 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.6 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
Immagine top news n.7 A Conte ora restano solo la Serie A e una rimonta a cui non crederebbe nessuno se non ci fosse lui
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nove gol e quattro assist in due: Colombo e Vitinha, l'intesa vincente nell'attacco del Genoa
Immagine news Serie A n.2 Questo Como è mentalizzato, il cammino è segnato. E Fabregas sogna in grande in Coppa
Immagine news Serie A n.3 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: “Decisione difficile, ma di comune accordo”
Immagine news Serie A n.4 Da quel 9 alla Giroud un sacco di punte sotto i ponti. E Nkunku che ha stoppato tutto
Immagine news Serie A n.5 Vardy e quel no al passato: rifiutata la chiamata di Fuchs al Newport County
Immagine news Serie A n.6 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, si chiude stasera la 24ª giornata: Monza e Frosinone a caccia del Venezia
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Empoli-Juve Stabia: Dionisi per uscire dalla crisi, Abate punta al blitz esterno
Immagine news Serie B n.3 Serie B, Bari-Spezia, sfida calda per la salvezza: Longo e Donadoni cercano i tre punti
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Avellino-Frosinone: il fattore Partenio per fermare un'altra big del campionato
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Südtirol-Monza: i brianzoli possono agganciare la capolista
Immagine news Serie B n.6 Da Mantova al Mantova, la Reggiana ritrova la vittoria che mancava da due mesi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"
Immagine news Serie C n.2 Casarano, Di Bari: "Gol loro su errori nostri, ma a tratti abbiamo dominato la gara"
Immagine news Serie C n.3 Salernitana, Raffaele: "Grande risposta dei ragazzi, giusto revocare il rigore per loro"
Immagine news Serie C n.4 Trento, è fatta per Rigione: entro 48 ore la firma dell'ex Avellino
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Catania fermato dal Cerignola. Lescano trascina la Salernitana
Immagine news Serie C n.6 Serie C, manita del Benevento in casa del Trapani. Successi per Altamura, Cavese e Sorrento
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.3 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.4 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.5 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Corelli: "Voglio portare questi colori in alto. Italia? Emozione fuori da ogni schema"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…