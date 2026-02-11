Serie B, Empoli-Juve Stabia: Dionisi per uscire dalla crisi, Abate punta al blitz esterno
Il programma della 24esima giornata del campionato di Serie B prosegue oggi con le restanti quattro gare da disputare: al Castellani l’Empoli, undicesimo in classifica con 28 punti, riceve la visita della Juve Stabia, in settima posizione a quota 35. La direzione arbitrale della sfida è stata affidata a Valerio Crezzini, calcio d’inizio fissato per le ore 20.
COME ARRIVA L’EMPOLI - Tre sconfitte e un pari nelle ultime quattro giornate per gli azzurri, un mese fa l’unico successo del 2026 ottenuto sul campo del Cesena. Per uscire dalla crisi Dionisi dovrebbe puntare ancora sul 3-5-2 visto a Palermo, con alcune modifiche nell’undici di partenza. Out Ghion, possibile chance per Degli Innocenti. Fila e Popov scalpitano per giocare dal primo minuto in attacco.
COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Reduce dal pirotecnico 3-3 in casa col Padova, la formazione gialloblù è imbattuta da otto partite nelle quali ha raccolto 4 vittorie e altrettanti pareggi. Modulo quasi speculare per Abate, con Maistro sulla trequarti a ridosso della punta centrale Gabrielloni. Ballottaggio fra Mannini e Carissoni sulla fascia destra. Dietro si dovrebbe rivedere Varnier, al posto di Kassama.
