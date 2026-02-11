Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, continua il turno infrasettimanale: stasera in campo tutto il girone A

Serie C, continua il turno infrasettimanale: stasera in campo tutto il girone ATUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Daniel Uccellieri
Oggi alle 08:19Serie C
Daniel Uccellieri

Dopo le gare del Girone C, la Serie C torna in campo quest'oggi per il turno infrasettimanale con tutte le gare del Girone A. Il Vicenza capolista va a giocare in casa della Pro Vercelli, l'Union Brescia ospita la Virtus Verona, mentre il Lecco andrà in scena in casa della Giana Erminio.

26ª GIORNATA – 10-11-12 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Mercoledì 11 febbraio
Ore 18.00 – Alcione Milano - Ospitaletto Franciacorta
Ore 18.00 – Dolomiti Bellunesi - Pergolettese
Ore 18.00 – Novara - Albinoleffe
Ore 18.00 – Renate - Triestina
Ore 20.30 – Arzignano Valchiampo - Trento
Ore 20.30 – Giana Erminio - Lecco
Ore 20.30 – Inter U23 - Lumezzane
Ore 20.30 – Pro Patria - Cittadella
Ore 20.30 – Pro Vercelli - L.R. Vicenza
Ore 20.30 – Union Brescia - Virtus Verona

Classifica: Vicenza 63, Union Brescia 47, Lecco 45, Renate 39, Alcione Milano 39, Cittadella 39, Inter U23 38, Trento 38, Giana Erminio 35, Pro Vercelli 35, Lumezzane 32, Arzignano Valchiampo 30, Dolomiti Bellunesi 29, AlbinoLeffe 29, Novara 28, Ospitaletto 27, Pergolettese 20, Virtus Verona 19, Pro Patria 13, Triestina 4

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Giovedì 12 febbraio
Ore 18.00 – Forlì - Pontedera
Ore 18.00 – Guidonia Montecelio - Bra
Ore 18.00 – Juventus Next Gen - Sambenedettese
Ore 20.30 – Ascoli - Torres
Ore 20.30 – Campobasso - Livorno
Ore 20.30 – Carpi - Arezzo (Diretta Rai Play)
Ore 20.30 – Gubbio - Vis Pesaro
Ore 20.30 – Pianese - Perugia
Ore 20.30 – Ternana - Ravenna
Riposa – Pineto

Classifica: Arezzo 56, Ravenna 49, Ascoli 46, Juventus Next Gen 36, Pineto 36, Campobasso 33, Vis Pesaro 31*, Pianese 31, Ternana 30*, Guidonia Montecelio 29*, Gubbio 29*, Carpi 28, Livorno 28, Forlì 26*, Sambenedettese 24, Bra 24, Perugia 23, Torres 20, Pontedera 16*

N.B. - *una gara in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Martedì 10 febbraio
Team Altamura - Latina 1-0
61' aut.Pace
Cavese - Monopoli 1-0
24' Fusco
Sorrento - Giugliano 1-0
31' Crecco
Trapani - Benevento 0-5
17' e 67' Tumminello; 20' Manconi, 71' e 90+3' Mignani
Atalanta U23 - Potenza 2-2
45+2' Panada (A), 68' Schimmenti (P), 80' Manzoni (A), 82' Mazzeo (P)
Casertana - Crotone 2-2
12' Saco (CA), 23' Vinicius (CR), 31' Girelli (CA), 81' Gomez (CR)
Catania - Audace Cerignola 0-0
Cosenza - Siracusa 1-0
81' Emmausso
Foggia - AZ Picerno 1-2
16' Brosco (F), 18' Guadagni (P), 56' Pugliese (P)
Salernitana - Casarano 3-0
10' Molina, 68' e 70' Lescano

Classifica
Benevento 60, Catania 52*, Salernitana 49, Cosenza 43, Casertana 43, Crotone 41, Audace Cerignola 39, Monopoli 37, Altamura 36, Casarano 33, Potenza 31, Sorrento 30, Atalanta U23 27, Cavese 27, Latina 27, Picerno 26, Trapani 25*, Siracusa 22, Foggia 22, Giugliano 21

*una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Juventus, cosa farà Vlahovic? Lui ha in testa Bayern Monaco e Barcellona Juventus, cosa farà Vlahovic? Lui ha in testa Bayern Monaco e Barcellona
Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima... Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima degli altri"
De Winter: "Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per me"... De Winter: "Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per me"
Altre notizie Serie C
Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"... Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"... Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Ravenna, Cipriani: "Sono convinto che in un modo o nell'altro andremo in Serie B"... Ravenna, Cipriani: "Sono convinto che in un modo o nell'altro andremo in Serie B"
Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"... Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"
Corte Sportiva d'Appello: respinto il ricorso della Pro Vercelli per il match con... Corte Sportiva d'Appello: respinto il ricorso della Pro Vercelli per il match con l'AlbinoLeffe
Serie C, continua il turno infrasettimanale: stasera in campo tutto il girone A Serie C, continua il turno infrasettimanale: stasera in campo tutto il girone A
Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"... Salernitana, Molina: "Felice del primo gol in granata, dobbiamo riconquistare i tifosi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Le più lette
1 Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
2 Napoli, Conte: "Mi metterò a fare il gesto delle 2 dita al posto di chi faceva zero tituli"
3 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
4 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
5 Coppa Italia, il tabellone: Como con l’Inter, oggi Bologna-Lazio per l'ultima semifinalista
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Derby d'Italia anche sul mercato: non solo Inter su Vicario, anche la Juve si iscrive alla corsa
Immagine top news n.1 Buffon: "Obiettivo solo arrivare al playoff nel miglior modo. Gattuso darà ancora tanto"
Immagine top news n.2 È finita tra De Zerbi e il Marsiglia. Il comunicato: "Decisione difficile, ma di comune accordo"
Immagine top news n.3 Inter-Juve, Chivu aspetta Barella e Calhanoglu. E c'è lo spauracchio Yildiz
Immagine top news n.4 Juve al lavoro alla Continassa, buone notizie per Spalletti: torna Conceicao
Immagine top news n.5 Coppa Italia, manca solo una tra Bologna e Lazio: novità sul Dall'Ara, scoop (?) di Fiorello
Immagine top news n.6 Napoli fuori, Conte: “Scudetto? Fate i seri”. Como storico, Fabregas: “Sognare è gratis”
Immagine top news n.7 Chivu ritrova Barella e Calhanoglu, tifosi infuriati. Parla Conceicao: Inter-Juve si avvicina
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.2 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
Immagine news podcast n.3 Il talento scoperto per 15mila euro. Vergara e la favola Napoli, ora il rinnovo
Immagine news podcast n.4 Il Sassuolo è riuscito ancora una volta a non sbagliare neanche un colpo
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Fontana: “Il Benevento mi convince di più del Catania. Crotone? La garanzia è Longo”
Immagine news Serie A n.2 Inter-Juventus, i giocatori rivitalizzati dalla cura Chivu-Spalletti secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 L'osservatore Palma: "Lahdo e Bakola i due baby fenomeni di Como e Sassuolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, cosa farà Vlahovic? Lui ha in testa Bayern Monaco e Barcellona
Immagine news Serie A n.2 Zauli: "Sono stato un pazzo a lasciare la Juve. Miretti vede il gioco 10 minuti prima degli altri"
Immagine news Serie A n.3 De Winter: "Il Milan era nel mio destino. La Next Gen è stata fondamentale per me"
Immagine news Serie A n.4 Inter, Boninsegna non ci sta: "Lautaro deve fare altri 3 gol per raggiungermi. Vi spiego"
Immagine news Serie A n.5 De Zerbi all'OM, è finita. Rapporto precipitato con l'inizio del 2026: le cinque tappe
Immagine news Serie A n.6 L'Inter valuta il rinnovo di Mkhitaryan: possibile un'altra stagione a Milano per l'armeno
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara, i numeri inchiodano Gorgone, ma Sebastiani: "Resta, nessuna fiducia a tempo"
Immagine news Serie B n.2 Cesena, quale futuro per Fusco? Servono idee e progetti per convincerlo a restare
Immagine news Serie B n.3 Mantova, Modesto: "Troppi episodi a nostro sfavore. Il gol? Decisioni che pesano"
Immagine news Serie B n.4 La Reggiana torna a vincere. Rubinacci: "Bello ma non abbiamo fatto ancora nulla"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, quattro ko di fila in cadetteria. Quando si è arrivati al 5° è stata Serie C
Immagine news Serie B n.6 Consapevolezza e rammarico: Sampdoria, tante le indicazioni dopo il 3-3 con il Palermo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, la legge del 'Massimino': tredici gare interne e nessuno gol subito
Immagine news Serie C n.2 Benevento forza 5. Floro Flores: "Soddisfatto dell'approccio. I tifosi? Li vedo felici"
Immagine news Serie C n.3 Catania, Toscano rammaricato: "Meritavamo di vincere. Serve più incisività davanti"
Immagine news Serie C n.4 Ravenna, Cipriani: "Sono convinto che in un modo o nell'altro andremo in Serie B"
Immagine news Serie C n.5 Rimpianto Zauli: "Scelsi il Sudtirol in Serie B e ho sbagliato. La Juve non si lascia"
Immagine news Serie C n.6 Corte Sportiva d'Appello: respinto il ricorso della Pro Vercelli per il match con l'AlbinoLeffe
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Domani la Juventus di scena a Wolfsburg. Partono i play off di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Paolo Tramezzani, "o famo strano": il tecnico giramondo che sbarca al Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Tramezzani: "Ho mentalità internazionale, utile in un contesto come quello del Como Women"
Immagine news Calcio femminile n.4 Dal Chelsea al Tottenham, il calcio sempre presente nella vita di Madonna: il motivo
Immagine news Calcio femminile n.5 Dopo Livorno, Tramezzani torna ad allenare in Italia. È il nuovo tecnico del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Cinquecento giorni al Mondiale. Soncin scalda i motori della sua Italia in vista delle qualificazioni
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…