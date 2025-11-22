Napoli, Lang: "Grosse aspettative su di me, questo primo gol è solo l'inizio"
TUTTO mercato WEB
Noa Lang, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta per 3-1 sull'Atalanta nella quale ha trovato la prima rete con la maglia azzurra: "Sono felice di aver segnato il mio primo gol, è stato molto importante. Per me è stato un periodo difficile, c'erano grosse aspettative su di me e ho dovuto lavorare duro. Adesso guardo avanti, il meglio deve ancora arrivare: questo è solo l'inizio".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
Le più lette
1 Conte si è ripreso il Napoli e la voglia di scudetto. Spalletti e Juve: il matrimonio non funziona. Un Var da rivedere. Dopo Zemanlandia 0ora c’é Italianolandia. Chivu e Allegri, un pari può bastare?
2 Juventus, Spalletti: "Siamo stati scelti per fare di più. Il nostro livello deve essere superiore"
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Conte spiega le polemiche: "Sono senza maschere e a qualcuno non piace. I media parlano, noi lavoriamo"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile