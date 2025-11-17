Olanda-Lituania, oranje a un punto dai Mondiali. Le ufficiali: panchina per Lang
All'Olanda basta un punto questa sera per andare ai Mondiali. Sulla carta tutto semplice, si gioca in casa contro la Lituania ultima nel girone, con soli 3 punti ottenuti. Tra gli oranje il solo Noa Lang rappresenta la Serie A. L'esterno del Napoli parte della panchina. I baltici schierano dal 1' il torinista Gineitis. Queste le formazioni ufficiali:
OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Timber, De Ligt, Van Dijk, Aké; Reijnders, Simons, De Jong; Malen, Depay, Gakpo. All. Koeman.
LITUANIA (5-3-2): Gertmonas; Sirvys, Armalas, Utkus, Tutyskinas, Lasickas; Vorobjovas, Gineitis, Sirgedas; Kalinauskas, Cernych. All. Edgaras Jankauskas.
