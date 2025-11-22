Cosmi sul Milan: "Ottimo feeling tra Allegri e la squadra: avverte la sua personalità"

La Serie A ricomincia col botto, proponendo subito alcune partite decisamente da seguire tra cui il derby di Milano. Una sfida scudetto, come sottolinea Serse Cosmi in un'intervista a Tuttosport: "La stagione non era iniziata benissimo, però col passare delle giornate si è oggettivamente capito come entrambe potessero risalire, anche perché nessun’altra squadra ha mostrato finora una marcia tale da creare distacco, tutte hanno commesso errori e avuto inciampi".

Parlando dei rossoneri, Cosmi non ha mai avuto su Allegri le perplessità palesate da tifosi e addetti ai lavori in estate: "La squadra dal mio punto di vista è stata costruita bene, c’è qualità negli interpreti e nel gioco. In molti, non io, pensavano che Allegri, ricordando la sua ultima Juventus, avrebbe portato un determinato tipo di gioco ed erano preoccupati, ma io non ho mai visto un calcio spettacolare senza i giocatori adatti per farlo".

"La sensazione - prosegue - è che Max abbia un ottimo feeling con la squadra e da lì nasca tutto. Non giriamoci attorno: con Fonseca e Conceiçao c'erano problemi. Allegri ha una carriera e una personalità, non me ne vogliano i due predecessori, superiore e questo i calciatori lo avvertono". La crescita del Milan è arrivata dopo l'arrivo di Rabiot: una casualità? Cosmi è netto: Assolutamente no, senza dimenticare ovviamente Modric".