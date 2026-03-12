Napoli, Lobotka non è ancora pronto: salterà anche il match contro il Lecce

Il Napoli e Antonio Conte dovranno rinunciare ancora a Stanislav Lobotka nella prossima sfida contro il Lecce. Il centrocampista slovacco non ha recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva già costretto a saltare l’ultima gara contro il Torino e, secondo quanto riportato da la Repubblica, non sarà disponibile nemmeno per il match di sabato. L’obiettivo dello staff medico è ora quello di riaverlo per la partita della settimana successiva contro il Cagliari.

In mezzo al campo, quindi, spazio ancora a Billy Gilmour, che aveva già ben figurato accanto a Elmas nell’ultima uscita. Conte ritroverà comunque tre dei quattro cosiddetti Fab Four, mentre per completare il quartetto servirà ancora qualche giorno di attesa. L’assenza di Lobotka pesa soprattutto nella costruzione del gioco. Senza il regista slovacco la manovra perde fluidità nella transizione tra difesa e attacco, aspetto che negli ultimi anni ha rappresentato uno dei punti di forza del Napoli, anche se le prestazioni di Gilmour hanno dato buone garanzie.

Intanto, oltre al recupero fisico, si apre anche il tema legato al futuro del giocatore. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, il club starebbe valutando un rinnovo di contratto per evitare di arrivare alla prossima estate con una sola stagione residua. Lobotka, in azzurro dal 2020, ha un accordo fino al 2027 e senza prolungamento il rischio sarebbe quello di doverlo cedere per non perderlo a parametro zero.