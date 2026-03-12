Roma, cosa cambia nella catena di controllo dei Friedkin dopo l’ingresso di Pursuit Sports

Una novità nella struttura societaria che porta al controllo della Roma, il club di Serie A nelle mani della famiglia Friedkin dall’agosto 2020. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, nella catena che collega Dan Friedkin alla società giallorossa è stata inserita Pursuit Sports, società creata nel luglio 2025 con l’obiettivo di coordinare e sviluppare le proprietà sportive del Friedkin Group. La nascita di Pursuit Sports era stata annunciata la scorsa estate come parte di una strategia più ampia: centralizzare alcune funzioni operative e creare una struttura in grado di supportare le varie squadre controllate dal gruppo. L’esigenza è diventata più evidente soprattutto dopo l’acquisizione dell’Everton, club di Premier League rilevato nel dicembre 2024, che si è aggiunto alla Roma e al Cannes tra le realtà calcistiche legate alla famiglia Friedkin.

A guidare la nuova realtà è stato chiamato Dave Beeston, manager con esperienze in Clearlake Capital — fondo co-proprietario del Chelsea — e nel Fenway Sports Group, la holding che controlla il Liverpool e che vede tra i propri azionisti anche RedBird, fondo statunitense proprietario del Milan e del Tolosa. Beeston era stato nominato amministratore delegato con il compito di sviluppare la piattaforma sportiva del gruppo. Nel concreto, l’ingresso di Pursuit Sports modifica il passaggio intermedio nella struttura societaria che conduce alla Roma. Il club resta infatti controllato da Neep Roma Holding, la cui proprietà fa capo interamente a Romulus and Remus Investments LLC (RRI), passaggio che non ha subito variazioni. La novità riguarda invece il livello immediatamente superiore. In precedenza, Romulus and Remus Investments LLC era controllata al 99% da Romulus and Remus Holdings LLC, società del Delaware interamente posseduta da Dan Friedkin, mentre l’1% restante era detenuto da Quantum Investment Holdings, anch’essa controllata al 100% dall’imprenditore americano.

Ora Pursuit Sports si inserisce tra queste due società: la nuova struttura prevede infatti che Pursuit controlli direttamente Romulus and Remus Investments LLC. A sua volta, Pursuit Sports risulta partecipata per il 99,23% da Romulus and Remus Holdings LLC e per lo 0,77% da Quantum Investment Holdings. Non cambia invece la titolarità finale del gruppo: Dan Friedkin continua a possedere integralmente sia Romulus and Remus Holdings LLC sia Quantum Investment Holdings, mantenendo quindi il controllo complessivo dell’intera catena societaria che porta alla Roma.