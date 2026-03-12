TMW News Il mercato delle panchine per la prossima stagione. E tra due giorni Inter-Atalanta

Nel corso del TMW News di oggi spazio anche al mercato per analizzare i possibili colpi della prossima sessione estiva. Faremo un punto della situazione ad oggi per quel che riguarda le panchina delle squadre più importanti per poi dare uno sguardo al prossimo turno di campionato: tra le altre partite spicca quella tra Inter e Atalanta in programma dopodomani alle 15. E' una sfida importantissima per entrambe le formazioni. quella di Chivu dovrà dare un segnale dopo la sconfitta nel derby contro il milam, quella di Palladino dovrà provare a riscattarsi dopo la tremenda batosta subìta in Champions contro il Bayern Monaco.

Kean e l'ipotesi Milan

I rossoneri paiono aver individuato nell'attaccante della Fiorentina il rinforzo giusto per l'attacco del prossimo anno. Stimato da Allegri che lo ha già avuto alla Juve, per Kean la Fiorentina ha fissato una clausola di 62 milioni di euro che si attiverà nella prima quindicina del mese di luglio. Ma l'intenzione del Milan sarebbe quella di trattare un prezzo con la società viola.

