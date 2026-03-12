Pellegrini riprende il Bologna: la Roma trova l'1-1 al 72' con il subentrato
Non si può lasciare neanche un metro alla Roma, che pareggia al 72' con Lorenzo Pellegrini. Il Bologna sbaglia la gestione di un pallone con Joao Mario, Cristante verticalizza per Malen, il quale stoppa la sfera e la offre al centrocampista, che a porta vuota sigla la rete dell'1-1.
