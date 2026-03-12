Bernardeschi sblocca la partita al 50': Bologna avanti 1-0 contro la Roma
Federico Bernardeschi sblocca la partita al Dall'Ara. Il Bologna passa in vantaggio al 50' grazie a una super azione di Rowe, che salta tutti e poi offre un pallone perfetto all'esterno destro, che apre l'interno del piede e la piazza sul secondo palo. Roma sotto 1-0.
