Fiorentina-Rakow, le formazioni ufficiali: Mandragora in regia, Parisi esterno. Davanti c'è Piccoli
Si apre il sipario sugli Ottavi di Conference League che vedono la Fiorentina impegnata alle 21:00 contro i polacchi del Rakow Czestochowa, gara di andata in programma al Franchi. Viola che arrivano all'appuntamento dopo aver eliminato al playoff lo Jagiellonia, mentre il Rakow si è direttamente qualificato al turno successivo arrivando secondo nella fase di campionato della competizione europea. Con una salvezza prioritaria da raggiungere, Paolo Vanoli sceglie una formazione abbastanza rivisitata con vista alla Cremonese. Davanti, senza Kean, ci sarà ancora una volta Roberto Piccoli. Queste le scelte ufficiali di formazione:
FIORENTINA (4-1-4-1): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Mandragora; Parisi, Fabbian, Ndour, Fazzini; Piccoli.
A disposizione: De Gea, Leonardelli, Dodo, Kouadio, Balbo, Fagioli, Harrison, Gudmundsson, Braschi, Puzzoli, Bonanno, Sadotti.
Allenatore: Paolo Vanoli.
RAKOW CZESTOCHOWA (3-4-3): Zych; Tudor, Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Pienko; Ivi Lopez, Brunes, Makuch.
A disposizione: Trelowski, Czeremski, Arsenic, Bulat, Mosor, Amorim, Ilenic, Mircetic, Rocha, Diaby-Fadiga, Napieraj.
Allenatore: Lukasz Tomczyk.