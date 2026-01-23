Napoli, Lucca acquistato a titolo definitivo prima del prestito in Premier: la nota dell'Udinese
Prima di trasferirsi al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto, Lorenzo Lucca è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Napoli. Lo comunica l'Udinese, club finora proprietario del suo cartellino, che ha appena diramato questa nota ufficiale sull'attaccante classe 2000.
Il comunicato dell'Udinese
"Udinese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il Napoli per la trasformazione della cessione del diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Lucca da temporanea a definitiva".
Il comunicato del Napoli sulla cessione di Lucca al Nottingham Forest
"La SSC Napoli comunica di aver ceduto le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Lucca al Nottingham Forest FC con la formula del prestito con diritto di opzione. Il 23 agosto 2025 il suo esordio in maglia azzurra in occasione del match contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Il 22 settembre sigla la sua prima rete nella vittoria interna al cospetto del Pisa. Ha disputato 23 presenze, realizzando due reti e vincendo la Supercoppa Italiana il 22 dicembre. In bocca al lupo, Lorenzo!".