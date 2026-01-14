TMW Napoli, Lucca incarta il mercato per l'obbligo di riscatto. Ci sono solo due soluzioni

Lorenzo Lucca è il fattore che attualmente incarta il mercato del Napoli. Il centravanti è arrivato dall'Udinese per 9 milioni di euro di prestito, più 26 per l'obbligo di riscatto. Insomma, trentacinque milioni in totale, con l'obbligo che scatterà a inizio febbraio - per questioni fiscali - e che per ora non può essere anticipato. Perché il mercato a saldo zero degli azzurri, di fatto, blocca la possibilità di riscattarlo già ora per poi darlo in prestito e cercare un'altra soluzione durante questa finestra.

Ci sono due possibilità per cambiare la situazione. La prima è nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Perché con un aumento di capitale il Napoli potrebbe tranquillamente operare, ma servirebbe appunto l'inserimento di soldi freschi come investimento. Una soluzione che non è stata presa in considerazione e probabilmente non lo sarà nemmeno nelle prossime settimane.

L'altra è la cessione di un giocatore, specificatamente Noa Lang. Qualora dovesse esserci un accordo con un club - il Galatasaray ha chiesto informazioni nelle ultime settimane - per la sua cessione a titolo definitivo, ecco che potrebbe essere anticipato il riscatto di Lucca e poi prestato, con il Benfica che lo sta cercando da qualche settimana perché piace a José Mourinho. Da non escludere altre situazioni per chi sta cercando un numero nove.