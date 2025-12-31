Napoli, Manna: "Ci aspettiamo di più da Lang, ma non abbiamo preso decisioni a priori"

Mercato in entrata, possibili uscite, idee per il futuro e non solo. Il ds Giovanni Manna parla a 360 gradi analizzando i principali temi legati Napoli, tra chi c'è ("Neres merita la Selecao, siamo orgogliosi di averlo nel Napoli") e chi potrebbe partire a gennaio, come ad esempio Mazzocchi, Marianucci, Vergara e Ambrosino: "I giovani hanno bisogno di giocare, ma noi dovremo essere coerenti con il lavoro che stiamo facendo. Ne parleremo con Conte", afferma Manna al Corriere dello Sport.

Un mercato che può coinvolgere anche Lang? A fare il punto della situazione sull'esterno ci pensa sempre Manna: "Arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori".

E sempre su Lang, Manna conclude così: "I giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento".