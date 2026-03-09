Napoli, Manna lavora a una rosa più green: da Joao Gomes a Solet, ecco tutti gli obiettivi
L'edizione odierna de Il Mattino si concentra sulle strategie del Napoli nel mercato estivo, con un obiettivo principale: ringiovanire una rosa che oggi ha un'età media pari a 28,5 anni. Proprio per questo motivo sarà da valutare, in primis, la situazione dei calciatori ultra-trentenni presenti nella squadra di mister Conte.
Partiamo dalla difesa, dove non sono certe le permanenze di Juan Jesus e Spinazzola, entrambi in scadenza di contratto. Anche per questo il club partenopeo guarda con interesse a Oumar Solet, vecchio pallino di mercato che alla fine è rimasto all'Udinese, Maximilian Mittelstädt, terzino tedesco dello Stoccarda, e il solito Juanlu Sanchez del Siviglia (c'è pure il Real Madrid). Ancora più indietro piace Konstantinos Tzolakis, portiere greco classe 2002 nel mirino di diverse società europee.
In mediana - prosegue il quotidiano - l'obiettivo numero uno degli azzurri è Joao Gomes del Wolverhampton, classe 2001 brasiliano già cercato a gennaio per il quale servirebbe però un investimento pesante.
