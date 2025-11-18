Man United, c'è il gradimento di Joao Gomes: operazione da 44 milioni col Wolverhampton

Il Manchester United pensa già al mercato di gennaio. I Red Devils sono intenzionati a rinforzare la propria rosa in vista già della finestra invernale di trattative con l’obiettivo di crescere ancora a livello di prestazioni ma soprattutto di risultati. La formazione inglese sembra aver posato gli occhi su Joao Gomes, centrocampista di proprietà del Wolverhampton e che fra un mese e mezzo potrebbe cambiare casacca restando per il Premier League.

L’offerta sarebbe stata di circa 44 milioni di sterline per il giocatore capace di ricoprire non solo il ruolo di regista ed interditore ma all’occorrenza anche abile nel ruolo di esterno e rifinitore. Un jolly che per Ruben Amorim potrebbe servire molto e che potrebbe essere a disposizione già fra un mese e mezzo. Il brasiliano ha collezionato per il momento 11 presene in campionato e tre in Coppa di Lega per un totale di 953 minuti disputati.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Record, il giocatore avrebbe espresso gradimento per la destinazione. Adesso si tratterebbe di mettere nero su bianco qualora i Wolves dovessero accettare l’offerta in arrivo da Manchester. Con Joao Gomes che alla fine potrà approdare nel suo nuovo club, rimanendo però in Inghilterra e in Premier League.