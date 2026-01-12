Napoli, trovato l'accordo con Gomes per la prossima stagione: si lavora col Wolverhampton
Prosegue la trattativa del Napoli per portare Joao Gomes al club per giugno: trovato l’accordo con il giocatore, manca però quello con il Wolverhampton, fa sapere Sky Sport. Il ds Manna ha individuato nel centrocampista brasiliano un profilo ideale da mettere a disposizione del proprio allenatore in vista della prossima stagione.
Il club ha infatti praticamente bloccato il classe 2001 trovando l’accordo economico, con il calciatore che è in scadenza di contratto con il Wolverhampton: resta ora da convincere il club inglese a lasciar partire il giocatore immediatamente, con una situazione di classifica disperata in una stagione che ha visto il giocatore scendere comunque in campo in venti occasioni.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
