Napoli, Manna: "Osimhen è sempre un tormentone. Dispiace per Kvara ma fatto la cosa giusta"

Nella sua intervista a Sky Sport, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato anche delle tante situazioni di mercato, passate e future, legate agli azzurri. Il suo pensiero inizia dalla rivelazione Scott McTominay: "Abbiamo lavorato su giocatori funzionali alla nostra idea e che potessero alzare il livello della squadra. McTominay giocava in un grande campionato e in una squadra gloriosa. È una trattativa nata da lontano, poi quando abbiamo capito che c’era l’opportunità di prenderlo siamo stati determinati, fortunati e bravi a concretizzarlo”.

L'addio a gennaio di Kvaratskhelia?

"Lascia sicuramente un alone di rammarico, privarsi di un calciatore importante in corso non è mai facile. Ne abbiamo parlato tanto, è stato anche tutto molto strumentalizzato secondo me. Questo mi lascia la volontà di essere sempre pronto a sopperire a cose che non possiamo controllare, ma siamo sicuri di aver fatto la cosa giusta”.

L'arrivo di Okafor per rimpiazzarlo?

"Arrivava da un infortunio e da una condizione precaria. Sta lavorando forte, si sta impegnando. Penso possa essere funzionale e dare una mano alla squadra quando chiamato in causa".

Osimhen è in prestito al Galatasaray e in estate tornerà al Napoli...

“Victor è un tormentone sempre, e non solo di mercato. È un calciatore appetibile, ha una clausola, si sa, e noi lavoriamo per trovare una soluzione nel minor tempo possibile, proprio per non ripetere quanto accaduto l’anno scorso”.

I rinnovi di Meret, Olivera e Anguissa?

“I rinnovi fanno parte del lavoro ordinario, su Olivera manca solo l’annuncio, abbiamo praticamente fatto tutto. Con Meret stiamo parlando, mentre per Anguissa è una situazione diversa, ne parleremo con calma perché non c’è fretta. Si programma per fare tutto nei tempi migliori possibili”.