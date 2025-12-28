Napoli, Manna su Lucca: "L'abbiamo voluto, ma deve dare di più. A gennaio vedremo"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro la Cremonese è intervenuto al microfono di DAZN e si è soffermato anche su Lorenzo Lucca e Noa Lang: "Possibilità di permanenza? I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno il fatto di vestire la maglia del Napoli. Lorenzo l'abbiamo voluto, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Intanto pensiamo alla partita, poi a gennaio vedremo".

Blocco del mercato?

"Per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù".