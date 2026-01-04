Napoli, McTominay celebra il 2-0 alla Lazio: "Divertente giocare con questi ragazzi"

Il Napoli apre il 2026 con un successo pesante sul campo della Lazio e resta agganciato al treno scudetto. All’Olimpico gli azzurri si impongono 2-0 grazie alle reti di Leonardo Spinazzola e Amir Rrahmani, portando a casa tre punti preziosi che permettono alla squadra di Antonio Conte di rimanere in scia del Milan capolista, in attesa della sfida serale tra Inter e Bologna.

Una prova solida e concreta quella del Napoli, capace di colpire nei momenti giusti e di gestire il match senza concedere grandi occasioni ai biancocelesti. A sottolineare il clima positivo nello spogliatoio ci ha pensato Scott McTominay, che sui social ha celebrato il successo.

“È divertente giocare con questi ragazzi, che modo meraviglioso per iniziare il nuovo anno”, scrive su Instagram l'ex Manchester United, a corredo della foto dell’esultanza di Spinazzola dopo il primo gol. Un messaggio che fotografa bene l’entusiasmo azzurro a inizio 2026.