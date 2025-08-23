Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, McTominay: "Dovevamo cominciare con questa testa, un onore avere De Bruyne"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:52Serie A
di Antonino Sergi

Le parole di Scott McTominay, centrocampista del Napoli, ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. "C'eravamo già detti di cominciare con questa testa, ottenere i tre punti su un campo difficile ed è questa la cosa che più conta. E' un onore avere in squadra De Bruyne, sono io a dover imparare da lui e non viceversa".

Hai un soprannome anche per De Bruyne?
"No no, c'è ancora tempo".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Il Napoli parte in pole, poi l'Inter e il Milan. Juventus e Roma in terza fila, ma attenzione a Bologna, Atalanta e Fiorentina, con la Lazio outsider. Bentornata Serie A: la griglia di partenza è servita. E il mercato può ancora fare la differenza
