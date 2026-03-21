Napoli, McTominay: "Infortunarsi è la cosa peggiore per un calciatore, non sopporto stare fuori"

Protagonista assoluto della vittoria del Napoli contro il Cagliari, Scott McTominay ha parlato ai microfoni di BBC Sport dopo essere stato premiato come MVP del match. Il centrocampista scozzese ha deciso la gara con il gol lampo che ha regalato agli azzurri il quarto successo consecutivo, tornando anche sulla recente assenza per infortunio. “Ovviamente ho avuto un problema al tendine del bicipite femorale che necessitava di cure – ha spiegato – ho lavorato molto in palestra per tornare a un alto livello e per poter giocare di nuovo con continuità”.

McTominay ha poi commentato la partita contro il Cagliari, sottolineando le difficoltà incontrate contro una squadra molto chiusa: “A volte devi spingere ancora di più, ma non era semplice perché ci lasciavano pochi spazi. Il rientro di Kevin De Bruyne ci ha aiutato a trovare i varchi giusti, è un’aggiunta enorme per noi. Ci alleniamo molto per occupare le posizioni nel modo corretto e crediamo tanto in quello che facciamo”.



Lo scozzese ha guardato anche al prossimo impegno contro il Milan dopo la sosta: “Sono partite che tutti vogliono giocare. Non puoi prevedere il futuro, bisogna pensare gara dopo gara. Stare fuori per infortunio è la cosa peggiore per un calciatore, non sopporto guardare le partite senza poter aiutare i compagni”.

Infine uno sguardo alla Nazionale: “Non vedo l’ora di tornare, non vedo molti dei ragazzi da novembre. Sarà bello rivedere amici e famiglia e prepararci per una grande estate”.