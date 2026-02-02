Vergara incanta a Napoli, il suo primo presidente: "Vedo in lui qualcosa di Cassano"

C'è tanta emozione nelle parole di Salvatore Lodi. Il presidente della Elite Academy Lodi di Frattamaggiore, primo club di Antonio Vergara, ha commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, le prestazioni dell'attaccante del Napoli. Per il dirigente c'è tanto di Antonio Conte nel rendimento del ragazzo "soprattutto a livello fisico.

Credo rispetto a sei mesi fa abbia messo una massa muscolare importante, specie nelle gambe. Ora non lo sposti, non lo fermi. E ha il talento per imporsi. Spero che la sua ascesa possa essere un assist per la società: qui in tanti hanno talento per emergere. Bisogna puntare sul nostro territorio".

Ma che giocatore può diventare Vergara? Lodi prova a tracciare un quadro: "È duttile e questa è sempre stata la sua forza. Da mezzala ha sempre fatto bene, ma io vedo in lui qualcosa di Cassano. Di testa, però, è sempre stato grande".