Napoli, Vergara-show. Hernanes: "Per come tocca il pallone mi ricorda Maradona"

Un paragone che non passa inosservato arriva dagli studi di DAZN. ‘Il Profeta’ Hernanes ha analizzato le qualità di Antonio Vergara - autore di due gol consecutivi con il Napoli, prima col Chelsea in Champions League e poi in campionato con la Fiorentina - spingendosi fino a evocare il nome di Diego Armando Maradona, chiarendo però il senso tecnico del confronto.

“VergKvara? Però è la prima volta che sbagliate un titolo. Secondo me doveva essere ‘Vergaradona’. Ovviamente sto scherzando. Però lui, non come talento puro, ma come modo di coordinarsi per toccare il pallone me lo ricorda. Stavo cercando delle azioni di Maradona, me lo fa ricordare non come talento ma per come lui tocca il pallone senza coordinarsi troppo: sembra che il pallone è suo amico, lo accarezza, mette la suola, interno ed esterno. È molto tranquillo quando sta con il pallone tra i piedi, e poi ha queste cosce potenti.

Anche paragonandolo con David Neres, Vergara lo ritrovo più efficace quando fa i gesti tecnici. Vedo delle cose che mi fanno vedere se un giocatore è di un livello superiore o no. Vergara lo vedo no quando fa un gol, ma da quando è entrato con il Sassuolo: si vedeva la sua personalità. Questo è un giocatore importante, si vede da come tocca il pallone, da come lo tratta".