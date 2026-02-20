Napoli, perché tanti infortuni? Anellucci: "Da rivedere la preparazione atletica"

Quanto è ancora aperta la corsa Scudetto? L'agente FIFA Claudio Anellucci, intervenuto a “1 Football Club” su 1 Station Radio, ha detto la sua in merito spiegando che l'Inter, attualmente capolista a +7 dal Milan, parte con grande vantaggio: "Può perderlo solo l'Inter" - le sue parole - ". È già avanti in maniera importante. Lo snodo decisivo sarà il derby di Milano di inizio marzo, se supera quello scoglio, può davvero mettere una seria ipoteca sullo scudetto", ha spiegato.

In merito al Napoli, alle prese con tanti infortuni in questa stagione, ha aggiunto: "Tu dovresti chiederti che cosa ha funzionato, perché purtroppo da quel punto di vista è stato un disastro. Sicuramente qualcosa è andato storto nella preparazione estiva e probabilmente anche nei richiami settimanali. C'è evidentemente qualcosa che non funziona".

Poi ha riflettuto: "Ho letto persino che qualcuno ha dato la colpa al campo di Castel Volturno, ma mi sembrano alibi inutili. Io credo che ci sia da rivedere il lavoro sulla preparazione atletica, la gestione dei recuperi e lo studio di certe situazioni. Quando inizi male, poi rischi di andare sempre peggio. È chiaro che anche lo staff tecnico deve fare mea culpa: davanti a numeri così pesanti bisogna assumersi le proprie responsabilità, anche se a Napoli spesso non è semplice farlo."