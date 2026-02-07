Quei 13 minuti che hanno salvato il Napoli sul campo (impraticabile) del Genoa

Almanacchi di calcio sotto gli occhi, le ultime 5 vittorie che registriamo al termine dei Genoa-Napoli di Serie A sono tutte contrassegnate dal punteggio di 2-1. Per 4 volte se ne sono giovati gli azzurri (2024-2025, 2021-2022, 2019-2020, 2018-2019), mentre in 1 occasione ne hanno beneficiato i rossoblù (2020-2021).

E come è terminata Napoli-Genoa del girone d’andata? Ovviamente per 2-1 (Ekhator al 34’, Anguissa al 57’, Hojlund al 75’).

Dai 59 incontri disputati in Liguria fra A e B rintracciamo: 21 vittorie Genoa, altrettanti pareggi, 17 successi Napoli, 93 gol marcati dai locali a fronte di 80 reti fatte dagli ospiti.

A proposito… di Genoa-Napoli alla 24esima giornata di Serie A ce n’è già stata una nel passato. Correva la stagione 1937-1938 e al triplice fischio conclusivo il punteggio recitava 2-1 per il Vecchio Balordo.

Situazione in classifica.

Genoa poco sopra la zona rossa con 23 punti (5V – 8X – 10P con 27GF e 34GS), 13 dei quali fatti fra le mura di casa (3V – 4X – 5P con 12GF e 15GS). È reduce dal KO per 2-3 (con ben 2 penalty contro) in casa della Lazio. Napoli a quota 46 e in corsa per mantenere la zona Champions (14V – 4X – 5P con 33GF e 21GS), di cui 19 colti in trasferta (6V – 1X – 5P con 14GF e 12GS). Viene dal 2-1 casalingo sulla Fiorentina.

PS: fra i 59 precedenti vogliamo evidenziare quello del 10 novembre 2018. Allora la gara fu sospesa per 13 minuti causa maltempo. Al momento dello stop il Genoa stava conducendo per 1-0, Kouame al 20’. Dopo la ripresa il Napoli pareggio e superò l’avversario grazie al centro di Fabian Ruiz al 62’ e l’autorete di Biraschi all’86’.

Chissà come sarebbe finita quella sfida senza interruzione?

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E SERIE B)

59 incontri disputati

21 vittorie Genoa

21 pareggi

17 vittorie Napoli

93 gol fatti Genoa

80 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Napoli 2-2, 30° giornata 1929/1930

L’ULTIMA SFIDA A GENOVA IN CAMPIONATO

Genoa-Napoli 1-2, 17° giornata 2024/2025