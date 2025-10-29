Napoli, Politano sui social: "Nelle difficoltà emergono i gruppi e vincono le squadre vere"

Un successo di misura ma importante ai fini della classifica. Il Napoli si è imposto 1-0 sul campo del Lecce grazie alla rete realizzata Anguissa che ha permesso alla squadra allenata da Antonio Conte di portare a casa i tre punti e allungare ancora di più in vetta alla classifica.

Al termine del match, l'esterno azzurro Matteo Politano ha commentato sulla sua pagina Instagram: "Nelle difficoltà emergono i gruppi, nei momenti più complicati vincono le squadre vere".

Questo invece il commento in conferenza di Conte: "Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice. Il Lecce è una buona squadra, giocare in casa loro non è mai una passeggiata di salute. Giocare dopo una partita che ci ha portato via energie fisiche e nervose non era facile. Non dimentichiamo i risultati prima dell'Inter, le sconfitte con Torino e PSV. Siamo stati bravi a reggere botta, a fare una partita gagliarda, di spirito. Abbiamo fatto delle rotazioni, anche perché fra i titolari avevamo qualche acciacco. Dare un po' di riposo è stata una scelta, ma anche un obbligo. Elmas ha fatto una buonissima partita. Lucca ha tenuto botta. Lang ha fatto una discreta partita, può fare ancora di più. E' uscito per un doppio colpo sul quadricipite. Speriamo non sia niente di particolare. Da inizio anno ce ne stanno capitando di tutti i colori. Non ultimo sui portieri, prima Contini, poi Meret. Ci è rimasto Milinkovic-Savic