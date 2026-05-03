Napoli, presto il confronto tra De Laurentiis e Conte: sul tavolo il futuro di quattro big azzurri

Il futuro del Napoli passerà da un confronto diretto tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, previsto al termine della stagione. I due si ritroveranno per chiarire le prospettive del progetto tecnico e capire se esistono le condizioni per continuare insieme.

Restano infatti alcuni dubbi sull’adesione dell’allenatore alle strategie del club, soprattutto in tema di mercato. Come riportato da La Repubblica, il nodo principale sarà la pianificazione futura: il presidente è orientato a puntare su una rosa più giovane e a ridurre il peso degli ingaggi. Il vertice dovrebbe tenersi entro un paio di settimane, probabilmente prima della fine del campionato e dopo aver centrato la qualificazione alla prossima Champions League.

Sul tavolo ci sarà anche la valutazione dell’organico, con diverse situazioni ancora da definire. Tra i casi più delicati figurano Kevin De Bruyne, Frank Anguissa, Stanislav Lobotka e Romelu Lukaku: tutti potrebbero essere coinvolti in una possibile ristrutturazione della squadra, ma molto dipenderà dalle decisioni che emergeranno dall’incontro tra tecnico e società.