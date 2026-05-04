L'Inter 'scuce' lo Scudetto dal Napoli. Ma Il Mattino titola: "Il secondo posto vale oro"

L’Inter è campione d’Italia per la ventunesima volta nella sua storia e scuce lo scudetto dalla maglietta del Napoli, che dopo il ko interno subito dal Milan può comunque sorridere e blindare il secondo posto.

Azzurri che restano a tre punti di vantaggio dai rossoneri, ma che soprattutto sono ad un passo dal raggiungere aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto oggi è il giorno di Romeu Lukaku. Il centravanti belga è atteso a castellerete Volturno, ma non di passaggio come l’ultima volta. Il giocatore infatti resterà nel capoluogo campano fino al termine della stagione e proseguirà nel quartier generale del Napoli il recupero. C’è grande attesa per il faccia a faccia con Antonio Conte, dopo il mancato incontro di qualche settimana fa.