Napoli, prime idee per il post Conte: ritorno di fiamma per Motta, piacciono Grosso e Italiano

Antonio Conte a furor di popolo. Per la ricostruzione della Nazionale italiana si fa sempre di più il nome del tecnico del Napoli. Secondo molti è lui l’uomo giusto da cui il nostro calcio può ripartire specialmente dopo la terza mancata qualificazione al Mondiale consecutiva e la sconfitta ai calci di rigore al playoff contro la Bosnia. E proprio ieri Aurelio De Laurentiis aveva dichiarato: "Liberarlo per la Nazionale? Se me lo chiedesse Antonio penso che direi di sì, ma poiché è un uomo intelligente fintanto che non esiste un interlocutore serio, e finora non ce ne sono stati, penso che lui desisterebbe nell'immaginarsi a capo di una cosa completamente disorganizzata".

E il Napoli? Certamente il numero uno dei partenopei non starebbe a guardare ma potrebbe già muoversi per trovare un sostituto. Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno dei nomi possibili sarebbe quello di Thiago Motta. L’ex allenatore del Bologna è uno dei profili ricercati e che già piaceva a De Laurentiis già per il dopo Spalletti e l’idea stuzzica ancora.

Quello dell’ex centrocampista di Genoa e Inter non sarebbe però l’unico nome sul taccuino degli azzurri campani. Pur avendo un’ammirazione per Roberto De Zerbi, che però ha sposato la causa del Tottenham, ADL avrebbe altri profili in testa. Per il post Conte ci sarebbero anche i nomi di Vincenzo Italiano e Fabio Grosso.