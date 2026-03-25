"La corsa di Pisilli, la Lazio punta su Motta". La prima pagina del CorSera (Roma)

C'è anche il nome del romanista Niccolò Pisilli nella lista dei giocatori convocati dall'Italia per il playoff Mondiale in palio a partire da domani, con la semifinale d'andata contro l'Irlanda del Nord. La prima pagina dell'edizione romana del Corriere della Sera oggi in edicola si concentra sull'importante crescita del centrocampista classe 2004: "Da Gasp a Gattuso, la corsa di Pisilli. Dopo un brutto inizio di stagione il centrocampista è sbocciato: ora si gioca i Mondiali".

A fondo pagina spicca anche un box dedicato ad Edoardo Motta, portiere nato nel 2005 che si sta mettendo in mostra alla Lazio: "Motta, il portiere titolare per caso. Ma ora la Lazio punta su di lui".

Intanto ieri è toccato al difensore azzurro Riccardo Calafiori presentare l'appuntamento che attende la Nazionale in conferenza stampa: "Preferisco concentrarmi più su di noi piuttosto che sull'avversario, dipende più da noi che dagli altri. Si parla tanto di Premier, ma la Champions è complicata anche per le squadre inglesi. Il calcio non è una scienza perfetta. La partita va preparata come se fosse una normale partita, dobbiamo restare leggeri. Sui piazzati a sfavore dobbiamo essere attenti, loro possono essere pericolosi. Nel calcio di oggi possono fare la differenza perché la linea è sottile.L'Irlanda del Nord? Si baserà molto sulla palla lunga. Loro appena hanno la possibilità cercano questo tipo di giocata, non dobbiamo subire questo tipo di giocata e fare attenzione sulle seconde palle".