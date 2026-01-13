Panchina cercasi, 50 nomi da tenere d'occhio: Xabi Alonso impreziosisce la lista
Sempre più deluxe la lista degli allenatori senza panchina: Xabi Alonso si aggiunge a una lista che comprende anche Enzo Maresca, Ruben Amorim, Zinedine Zidane, Xavi e Thiago Motta. Questa la nostra lista di 50 nomi:
Xabi Alonso (44 anni, Spagna)
Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Luca D'Angelo (54 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Massimo Donati (44 anni, Italia)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Frank Haise (54 anni, Francia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Ivan Juric (50 anni, Croazia)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Enzo Maresca (45 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Davide Possanzini (49 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)
Zinedine Zidane (53 anni, Francia)
