Da un ex Juve all'altro? La panchina di Tudor al Tottenham traballa, idea Thiago Motta

Momento non facile per il Tottenham. Dopo l'esonero di Ange Postecoglou, la formazione londinese non ha svoltato con Igor Tudor e adesso è a ridosso della zona retrocessione. Da una parte la Champions League, dall'altra il baratro incredibile della Championship. E' il paradosso degli Spurs che adesso hanno un solo punto di distanza dal terzultimo posto rappresentato da West Ham e Nottingham Forest.

Come spesso capita in questi casi a finire sul banco degli imputati c'è il tecnico ex Juventus, reo secondo il pubblico di non aver dato una sterzata alla situazione. E il calendario è sempre più tosto e, vedendo la settimana che verrà, la situazione potrebbe complicarsi ulteriormente. Si parte Si parte martedì con la sfida del Metropolitano contro l’Atletico Madrid per poi procedere con il match di domenica ad Anfield contro il Liverpool. Il 18 ci sarà il ritorno contro i Colchoneros e poi il 22 marzo prima della sosta la sfida-salvezza contro il Nottingham.

E non è escluso che la società stia riflettendo sul da farsi per dare un'ulteriore scossa all'ambiente. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, in caso di eventuale esonero ci sarebbero Sean Dyche e Ryan Mason oltre a Robbie Kean e Roberto De Zerbi. Fra i profili caldi sembrerebbe anche esserci Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juventus.