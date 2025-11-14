Napoli pronto a tornare sul mercato: da Mainoo a Frendrup, tutti i nomi

Il Napoli tornerà verosimilmente sul mercato durante il mese di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, servirà sicuramente un'alternativa a Giovanni Di Lorenzo, con Juanlu Sanchez del Siviglia, inseguito durante tutta la scorsa estate, che resta un'idea forte. La priorità però sarà quasi certamente un centrocampista, visto che Frank Zambo Anguissa rimarrà fuori almeno per i prossimi 3 mesi.

Il nome che circola ormai da tempo a Castel Volturno è quello di Kobbie Mainoo del Manchester United. Non è ancora però stato pianificato niente, perché gli stop forzati del camerunese e di Kevin De Bruyne non erano ovviamente preventivati. Un altro calciatore seguito con attenzione è Morten Frendrup del Genoa, ma c'è più gradimento che interesse vero e proprio. Con il Genoa si può aprire un dialogo pure per Brooke Norton-Cuffy, ma rimane comunque in seconda fila.

Intanto Antonio Conte si è preso qualche giorno di riposo per staccare dal mondo Napoli, un qualcosa che è piaciuto a Carlo Ancelotti: "Ha aperto una strada che può essere seguita. Il suo Napoli, insieme all'Inter, resta favorito, malgrado qualche sconfitta di troppo. aperto una strada che può essere seguita. Poi ci sono Roma, Milan e Juventus che se la giocheranno fino alla fine".