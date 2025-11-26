Lazio, i 4 calciatori che potrebbero essere sacrificati a gennaio: in pole c'è Guendouzi

L'edizione romana de la Repubblica oggi dedica ampio spazio alle strategie di mercato della Lazio, costretta con ogni probabilità a cedere un big a gennaio per far quadrare i conti. A rischio vanno considerati tutti i giocatori che garantirebbero plusvalenze ricche, a partire quindi da Matteo Guendouzi, il cui valore a bilancio è di 6,4 milioni di euro. Come scrive il quotidiano, seguono il centrocampista Gustav Isaksen (7,8) e Valentin Castellanos (8,5). Per tutti e tre, Lotito chiede singolarmente almeno 25 milioni di euro. Per il medesimo motivo, resta in uscita pure Christos Mandas, il cui valore a bilancio è di appena 500mila euro.

Il mercato in entrata dei biancocelesti

La Lazio si avvicina al mercato di gennaio con margini di manovra estremamente ridotti: si potrà operare solo a saldo zero, poiché l’indicatore del costo del lavoro allargato scenderà da 0,8 a 0,7, rischiando di generare nuovi blocchi. La società deve ancora consegnare alla nuova Authority la fotografia dei conti al 30 settembre, senza aumenti di capitale né nuovi sponsor che possano liberare risorse. Lotito punta all’autofinanziamento per evitare di peggiorare i bilanci in vista della scadenza del 31 marzo, rendendo obbligatoria una gestione molto prudente delle operazioni.

Sarri, però, attende almeno tre rinforzi. A detta del Corriere dello Sport odierno, il sogno sarebbe una mezzala di qualità simile a Luis Alberto, ma al momento resta un’ipotesi lontana: Fabbian è blindato, mentre Ilic è un’idea condizionata dall’infortunio. Serve anche un regista dopo gli stop di Rovella e Cataldi, con Vecino e Belahyane uniche soluzioni interne. In attacco resta vivo il nome di Insigne, pronto ad allenarsi subito se arriverà il via libera della società. Ogni entrata dipenderà comunque dalle cessioni.