Arbitri 13^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:51Le Statistiche
Redazione Footstats

Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match della tredicesima giornata della Serie A 2025-2026.

Atalanta-Fiorentina, Marcenaro Matteo
Bologna-Cremonese, Feliciani Ermanno
Como-Sassuolo, Marchetti Matteo
Genoa-Verona, Fabbri Michael
Juventus-Cagliari, Crezzini Valerio
Lecce-Torino, Mariani Maurizio
Milan-Lazio, Collu Giuseppe
Parma-Udinese, Piccinini Marco
Pisa-Inter, Guida Marco
Roma-Napoli, Massa Davide

Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.

Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (117 – 12; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (7 – 2; 1 vittoria squadre casa – 5 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (57 – 7; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (9 – 2; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (0 – 0)
Chiffi Daniele* (120 – 14; 2 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 2 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (16 – 3; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (51 – 5; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (6 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (182 – 15; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (5 – 3; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (251 – 17; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (154 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (32 – 4; 3 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (13 – 3)
Fourneau Francesco (55 – 9; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (215 – 17; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (90 – 12; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (115 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (40 – 5; 5 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (47 – 6; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (138 – 12)
Mariani Maurizio (171 – 14; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (66 – 9; 2 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Massa Davide (227 – 16; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (37 – 7)
Mucera Giuseppe (0 – 0)
Pairetto Luca (137 – 13; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (82 – 9; 0 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Rapuano Antonio (59 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 1 vittoria squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (69 – 10; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Sozza Simone (67 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (31 – 4; 1 vittoria squadre casa – 4 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)

* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.

© Riproduzione riservata
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
