Napoli, riflessioni in corso su De Bruyne e Lukaku: a fine stagione si decide il futuro

Il finale di campionato del Napoli non riguarda soltanto la corsa alla Champions League, ma anche alcune valutazioni importanti in chiave futura. Tra i casi più delicati ci sono quelli di Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, due giocatori su cui Antonio Conte ha fatto affidamento ma il cui destino in azzurro resta ancora da chiarire.

A fare il punto è il Corriere del Mezzogiorno, che evidenzia come le riflessioni sul loro futuro siano ancora in corso. Entrambi hanno un contratto valido fino al 2027 e percepiscono ingaggi molto elevati, fattori che spingono il club a valutazioni approfondite anche in relazione all’età e al rendimento stagionale. Secondo il quotidiano, “il futuro di Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku è pieno di incognite: in questa stagione hanno dato poco anche a causa dei problemi fisici e sarà il tecnico, insieme alla società, a dover valutare ogni aspetto”.

Le decisioni definitive non arriveranno prima della fine del campionato. Il Napoli vuole infatti concentrarsi sulle ultime partite, decisive per la qualificazione alla prossima Champions League, prima di affrontare qualsiasi scelta legata alla costruzione della rosa per la prossima stagione. Conte e la dirigenza tireranno le somme solo al termine dell’annata. Ora si pensa al campo, per il futuro poi ci sarà tempo.