Ufficiale
Juventus, blindato Alessandro Ghiotto, gioiello delle giovanili
TUTTO mercato WEB
Primo contratto da professionista per Alessandro Ghiotto (16). Il promettente difensore centrale, già schierato sotto età nella nazionale under 17, ha firmato sino al 2028 con la Juventus.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
3 Toni: "Mio figlio gioca al Sassuolo, con le regole di ora potrei portarlo via senza lasciare nulla"
4 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Ora in radio
Primo piano
Rizzoli: "Giusto che il VAR possa intervenire sui secondi gialli". Il riferimento è al caso Bastoni-Kalulu
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Parma femminile, mister Valenti: “Dal primo messaggio ho scelto Parma. Col Genoa voglia di fare bene”