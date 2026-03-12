Conflitto in Medio Oriente, Mancini non è ancora rientrato in Qatar. E non si sa quando lo farà

Roberto Mancini non è ancora rientrato in Qatar. L'Al Sadd ha comunicato che l’assenza dell’allenatore italiano era stata pianificata in anticipo, a seguito di un accordo con la dirigenza. Il tecnico italiano, infatti, è tornato in Italia dopo la gara d’andata della AFC Champions League Elite per far fronte a una questione medica che riguarda la sua famiglia.

A causa della difficile situazione a livello geopolitico, che ha provocato difficoltà logistiche ai collegamenti aerei, il tecnico non è ancora riuscito a fare ritorno. Per questo motivo, annuncia il club, sarà Sergio Alegre a guidare la squadra nella partita di domani contro l’Umm Salal. Il club ha inoltre spiegato che lo staff e la dirigenza stanno continuando a coordinarsi per consentire a Mancini di rientrare non appena sarà disponibile "il primo volo utile", così da riprendere al più presto la guida della squadra. Ricordiamo che il tecnico 61enne nei giorni scorsi è stato nuovamente accostato alla Sampdoria e sono tanti i tifosi blucerchiati ad aver commentato il comunicato ufficiale dei qatarioti.