Roma, Zaragoza: "Gasperini allenatore molto esigente, Malen rende tutto più facile"

Bryan Zaragoza, attaccante spagnolo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'ottavo di finale di Europa League contro il Bologna: "Gasperini lo conosciamo tutti, è un allenatore di qualità e molto esigente che porta risultati. L'anno scorso ha fatto benissimo, stiamo facendo bene anche quest'anno e speriamo di raggiungere traguardi importanti".

Che ricordo hai del gol segnato al Bologna col Celta?

"Un gran ricordo, perché quando segni te lo ricordi sempre: è stato un gol importante però ora voglio fare molti più gol qui".

Come si esalta il talento di Malen?

"Giocare a fianco di Malen non è così difficile, perché lui rende tutto facile. Cercherò di fare le giocate che so, penso di poterlo aiutare in termini di assist e gol. Credo che insieme faremo una bella partita".