Lazio, rebus attaccante: Ratkov non convince, Dia e Noslin in bilico. Cosa accadrà in estate

La stagione complicata della Lazio passa anche dalle difficoltà offensive che hanno accompagnato la squadra per gran parte dell’annata. I biancocelesti hanno faticato a trovare continuità sotto porta nonostante i numerosi cambi nel reparto avanzato, e il problema è diventato ancora più evidente nel ruolo di centravanti, dove nessuno è riuscito a raccogliere davvero l’eredità lasciata da Ciro Immobile. Castellanos, indicato inizialmente come possibile riferimento offensivo, ha già salutato a gennaio, mentre per gli altri attaccanti presenti in rosa l’estate potrebbe portare nuove valutazioni. Secondo il Corriere dello Sport, il futuro di alcuni elementi dipenderà anche dal piazzamento finale in campionato.

Il discorso riguarda in parte Daniel Maldini, la cui permanenza sarebbe legata a un’eventuale qualificazione in Europa League, mentre per Boulaye Dia la situazione è diversa: concluso il prestito biennale, la Lazio dovrà riscattarlo dalla Salernitana per circa 11 milioni di euro. Nonostante questo, sia il senegalese sia Tijjani Noslin erano stati inseriti nella lista dei possibili partenti già nella sessione invernale e restano tra i profili più in bilico.

Diverso il caso di Petar Ratkov. Il club non vorrebbe svalutare l’investimento da 13 milioni fatto per il serbo e lo considera uno dei giocatori su cui costruire il futuro, nonostante il poco spazio avuto finora. In ogni caso, una cosa appare certa: nella prossima estate la Lazio dovrà intervenire sul mercato per prendere un nuovo centravanti. Che sia Sarri o un altro allenatore, servirà un attaccante capace di garantire gol con continuità, qualità che manca da quando Immobile ha lasciato Roma.