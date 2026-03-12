Orsolini non è più indispensabile per il Bologna: 6ª panchina nelle ultime 10 partite

Che cosa succede a Riccardo Orsolini? L'esterno offensivo del Bologna ultimamente è un po' in ombra e non è più il leader tecnico di cui Vincenzo Italiano ha bisogno. Il classe '97 non segna dal 29 gennaio e da febbraio a oggi non è riuscito neanche a fornire un assist, sintomo evidente che il suo rendimento è in calo. In stagione ha realizzato 11 reti, molte delle quali però nei primi mesi del 2025-2026.

Se ne è accorto anche il suo allenatore che infatti lo ha fatto partire titolare solo in 4 occasioni nelle ultime 10 gare, contando pure quella di stasera. La notizia è che non è più così indispensabile come lo era invece fino a poco tempo fa. Il merito è pure di Federico Bernardeschi, che sta dimostrando di essere all'altezza e di poterlo sostituire più che degnamente.

Orsolini in questo modo rischia seriamente di perdere anche la Nazionale. Difficilmente sarà convocato per il playoff di marzo, ma senza un'inversione di tendenza è in discussione anche il Mondiale, ancora da conquistare ovviamente per l'Italia, che dovrà battere l'Irlanda del Nord e poi la vincente del match tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Chissà però che già da stasera non torni decisivo a gara in corso. Le qualità non gli mancano affatto.