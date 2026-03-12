Bari, anche il presidente De Laurentiis in ritiro con la squadra

Penultima seduta di lavoro per il Bari in preparazione della sfida contro Reggiana guidata da mister Rubinacci, 30a giornata Serie BKT, in programma sabato 14 marzo, a partire dalle ore 15:00, sul terreno del San Nicola.

Questa mattina, dopo un riscaldamento a secco ad intensità crescente, la squadra ha lavorato su esercitazioni finalizzate al possesso e alla circolazione palla, focalizzandosi poi su aspetti tattici sviluppati a tutto campo. In chiusura di seduta sfida a ranghi misti su porzione di campo e circuiti finalizzati alle conclusioni a rete. Alcuni elementi hanno svolto parte della seduta con il gruppo e parte lavorando in maniera dedicata.

Presente alla seduta, insieme al DS Valerio Di Cesare, anche il Presidente Luigi De Laurentiis che ha ricevuto il saluto della dirigenza della FBC Gravina e delle Istituzioni comunali cittadine che hanno ospitato la squadra in questi giorni di ritiro.

Per domani è in programma una seduta di rifinitura mattutina che verrà svolta sul terreno del San Nicola.