Napoli, ritorno di fiamma per Juanlu Sanchez. Ed è sfida di mercato con la Juventus

Secondo quanto riferito da Sky Sport il Napoli sarebbe pronto a sfidare la Juventus non solo sul campo, visto che domenica sera le due squadre si affronteranno in campionato, ma anche sul mercato. C'è infatti un ritorno di fiammale dei partenopei per quel Juanlu Sanchez, esterno destro del Siviglia che da tempo è nel mirino anche del club bianconero.

Dopo gli addii di Noa Lang, ceduto al Galatasaray, e Lorenzo Lucca, finito al Nottingham Forest e con il brasiliano dell'Hellas Verona Giovane pronto a sbarcare a Napoli, la società azzurra potrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte con l'esterno classe 2003 che era stato cercato anche la scorsa estate senza però che l'affare si concretizzasse. Il Siviglia potrebbe aprire a un'operazione in prestito anche con diritto di riscatto per un giocatore che in questa stagione è sceso in campo in 19 occasioni fra campionato e coppa nazionale mettendo a referto un assist.

Con l'eventuale arrivo di Sanchez il Napoli di Conte potrebbe virare su un 3-5-2 con il capitano Di Lorenzo che tornerebbe a occupare il ruolo di centrale di destra nella difesa a tre.