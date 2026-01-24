Verona, Unai Nunez verso l'addio anticipato: è in chiusura con il Valencia
La parole di Paolo Zanetti nelle scorse settimane avevano fatto intendere che ci si dovesse aspettare qualche uscita a sorpresa fra le fila del Verona in questo mercato di gennaio. E fra i giocatori che lasceranno ci sarà probabilmente il difensore spagnolo Unai Nunez, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Celta Vigo, in estate.
Come riporta Sky Sport infatti è in chiusura il suo trasferimento al Valencia. Il prestito dal Celta Vigo sarà dunque terminato con qualche mese d'anticipo. Il club scaligero ha dato il via libera al trasferimento perché ha compreso che si tratta di una grande opportunità per il giocatore.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
