Non solo En-Nesyri: la Juventus piomba su Juanlu Sanchez, su cui c'è anche il Napoli

La Juventus sta spingendo per chiudere l'operazione Youssef En-Nesyri col Fenerbahce, in modo da consegnare a Luciano Spalletti un centravanti con caratteristiche diverse rispetto a Jonathan David. Il ds Marco Ottolini si trova a Istanbul, dove sta seguendo la sfida fra i turchi e l'Aston Villa di Europa League e nelle prossime ore vedrà sia i dirigenti che il giocatore stesso per definire tutti i dettagli.

Una volta sistemata la questione attaccante, mossa che permetterà lo spostamento di Lois Openda sulla sinistra nel ruolo di vice Yildiz, il management bianconero si metterà a lavoro per l'esterno di destra. Nella lista della Juventus resta vivo il nome di Mingueza, col Celta Vigo che però per il momento non apre all'addio del giocatore nonostante la scadenza di contratto a giugno.

Un altro nome, come riporta Sky Sport, è quello di Juanlu Sanchez del Siviglia, giocatore che è nel mirino anche del Napoli di Antonio Conte. Proprio il club azzurro, ricordiamo, ha a lungo trattato lo spagnolo nello scorso mercato estivo salvo poi tirarsi indietro viste le alte richieste del club andaluso. Ora il nome che ritorno per questo calciomercato invernale, con un vero e proprio testa a testa che potrebbe nascere con la Juventus, club alla ricerca di un vice Kalulu.