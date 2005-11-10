Napoli-Roma, allarme viabilità: proteste e caro-carburante rischiano di paralizzare la città

Si prepara un sabato particolarmente delicato a Napoli, dove la situazione legata alle proteste contro il caro-vita rischia di intrecciarsi con uno degli appuntamenti calcistici più attesi della stagione. Mentre al Maradona andrà in scena Napoli-Roma, la città dovrà fare i conti con la mobilitazione di autotrasportatori e agricoltori contro l'aumento dei prezzi di carburanti e materie prime. Le proteste hanno già prodotto pesanti conseguenze sulla circolazione autostradale: lungo la Napoli-Roma si registrano rallentamenti e code, con il traffico spesso costretto su un'unica corsia in direzione nord.

Carenza di carburante e trasporti ridotti: sabato manifestazione alle 15

Le conseguenze si stanno facendo sentire anche nella quotidianità. A Napoli e provincia numerosi distributori risultano senza carburante, mentre negli impianti ancora operativi si registrano lunghe file. La carenza ha inoltre provocato una riduzione delle corse degli autobus e rischia di avere ripercussioni sulla distribuzione delle merci, con ritardi nei rifornimenti e primi problemi anche nei supermercati. Per sabato alle 15 è inoltre prevista una manifestazione degli autotrasportatori alla quale si uniranno studenti, agricoltori e i partecipanti alla mobilitazione denominata "24 ottobre".

Napoli-Roma al Maradona, rischio caos per l'afflusso dei tifosi

Il momento più delicato potrebbe coincidere proprio con le ore che precederanno Napoli-Roma. La protesta dovrebbe infatti spostarsi dalle autostrade verso i centri cittadini proprio mentre migliaia di tifosi saranno diretti al Maradona, creando il rischio di una forte congestione della viabilità. A rendere ancora più complesso il quadro c'è la situazione denunciata da fonti interne alla Questura, secondo cui anche alcune volanti della Polizia starebbero iniziando a risentire della carenza di carburante. Una combinazione di criticità che rende particolarmente delicata la gestione della mobilità e dell'ordine pubblico in vista del Derby del Sole.