Caserta: "Col Catania ho un discorso aperto: l’ho lasciato in A, vorrei riportarlo nel calcio che conta"

Torna alla ribalta il suo nome, come spesso accade in caso di esonero di alcuni tecnici, ma nell'intervista rilasciata al portale ilovepalermocalcio.com, il tecnico Fabio Caserta si è concentrato maggiormente sul Catania, club del quale ha vestito la maglia da calciatore (nel triennio che va dal 2004 al 2007) e del quale sembrava potesse divenire allenatore: è stato infatti cercato con insistenza dalla società rossazzurra in estate, ma ha preferito attendere per cercare di proseguire il proprio cammino personale in B.

Sulla compagine etnea, ha però così parlato: "Sono stato vicino a sedermi su quella panchina e ne avevamo anche parlato. Poi sono state fatte altre scelte. Devo dire che allenare al Sud ha un sapore particolare, vista la passione che sono in grado di trasmettere i tifosi. Io con il Catania ho un discorso aperto. Quando sono andato via, l’ho lasciato in Serie A e sarebbe bello poterlo riportare nel calcio che conta".